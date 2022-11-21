Kaçakçılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de kaçakçılık yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de 'Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı' suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu' çerçevesinde adli işlem yapılı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 71 litre alkol yapımında kullanılan madde, 156 adet alkol kiti, 9 şişe kaçak içki, 7 litre kaçak içki, 5 bin 760 adet içi doldurulmuş makaron, 28 paket sigara ele geçirildi.