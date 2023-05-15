Kaçakçılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de kaçakçılık yapan 2 şüpheli, çok sayıda malzemeyle beraber yakayı ele verdi.

Denizli'de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede operasyonda yakalanan tütün kaçakçısından 4 bin 068 adet makaron, 349 adet sarma sigara, 570 adet sigara yan ürün, 6 adet paketlenmiş tütün, eşya kaçakçısından ise 31 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan toplam 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.