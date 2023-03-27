Kaçakçılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Denizli'de eşya, alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla geçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Eşya kaçakçılığı operasyonunda ise 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan toplamda 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda;151 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 520 adet sarma sigara, 22 litre kaçak içki, 152 adet elektronik sigara ve 2 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.