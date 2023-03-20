Kaçakçılık yapan 6 kişi yakalandı

Denizli'de kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda, yakalanan 6 şüpheliden çok sayıda tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Denizli'de “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Eşya kaçakçılığı operasyonunda ise 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli daha yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 21 bin 600 adet makaron, 2 bin adet sigara yan ürün, 34 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 30 paket sarma-dolma sigara, 193 adet elektronik sigara, 866 adet elektronik sigara kartuşu, 102 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Yakalanan toplamda 6 kişi hakkında işlem yapıldı.