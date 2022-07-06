Kaçan kurbanlıklar için özel ekip kuruldu

Pamukkale Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kasap, tatlıcılar ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde sürdürülen denetimlerini artıran Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan kasap, tatlıcılar ve unlu mamul satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala denetimlere hız veren ve gece gündüz demeden görev başında olan Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve hijyenik ortamda üretim yapılması sağlayarak, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Kurban Bayramına Pamukkale zabıtası hazır

Pamukkale Zabıtası, Kurban Bayramı öncesinde hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar dışında, cadde ve sokak aralarında alım satımların yapılmaması için gerekli denetimlerini bayram sonuna kadar sürdürecek. Ayrıca, Kurban Bayramı'nda vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan kurbanlık hayvanların kaçması halinde oluşturulan ekip vatandaşlara yardımcı olacak. Pamukkale Zabıta ekibi, bayram süresince ilçe halkının her türlü şikayet ve talepleri için hazır bekleyecek.

“Halkımızın sağlığı çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, “Zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerinin yanında dini bayramlardan önce çalışmalarını yoğunlaştırıyor. İlçemizde unlu mamul başta olmak üzere halk sağlığını doğrudan etkileyen sektörlere dâhil olan iş yerleri sıkı denetimlerden geçiyor. Kurban Bayramı öncesi ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimlerine devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemseyen denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bu vesile ile tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım” dedi.