Kademeli normalleşme sürecinin detayları açıklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. İçişleri Bakanlığının “Kademeli Normalleşme 3. Etap” konulu yazısına istinaden; 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmaması kararı alındı. Faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecekken, iş yerlerinde oyun oynatılmasına izin verildi. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılabilmesine karar verilirken, yeme içmeye de izin verildi.

Öte yandan kamu kurumlarının normal mesai saatlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününde itibaren geçeceği belirtildi.