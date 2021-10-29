Kadın futbol takımından TFF'ye tepki

Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Üstek Group Horozkentspor Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan, "Şu ana kadar Kadınlar Ligi statüsünün yayınlanmaması sorumsuzluk" diyerek, TFF'ye tepki gösterdi.

Bu sezon Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan ve yeni sezon hazırlıklarını 1. Lig hedefi ile sürdürürken Horozkentspor Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan'dan TFF'e tepki geldi. Ceylan, şu ana kadar Kadınlar Ligi statüsünün yayınlanmamasının sorumsuzluk olduğunu söyledi. Lige hazırlık sürecini bu belirsizlik içerisinde sürdürdüklerini belirten Ceylan, "Yaklaşık 3 aydır antrenman yapıyoruz. TFF, henüz liglerin başlaması ile ilgili gerekli çalışmalarını tamamlamadı. Maalesef TFF'den bir açıklama yapılmadı. Bu da bizim çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Önümüzü göremiyoruz. Biz kendi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabırsızlıkla statünün yayınlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Maç yapacak takım bulamıyoruz”

En büyük yaşadığı sıkıntıların hazırlık maçı yapacak takım bulamamak olduğuna işaret eden Özkan Ceylan, “Yeni sezon hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Geçen Pazar günü bir hazırlık maçımız vardı. Bizim için gayet iyi ve verimli geçti. Hazırlık maçları önemli bu nedenle bol bol hazırlık maçı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü artık maç eksikliği yaşamak istemiyoruz. Hep idman idman yapmak olmuyor. Maç oynama ihtiyacı hissediyoruz. En büyük sıkıntımız da maç yapacak takım bulamıyoruz. Dışarıya çıktığınız zaman masraflar oluyor. Buraya takım getiremiyoruz. Bu nedenle şu anda en büyük sıkıntımız bu bizim. Zaten mevcut kadromuz vardı. Bundan ayrılan oyuncularımız oldu. Üniversiteyi kazanma nedeniyle gidenler oldu. Burada üniversiteyi kazanan futbolcular var, onlarla görüşüyoruz. Alt yapıda bulunan kendi çocuklarımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Ligler ne zaman başlarsa, biz her yönden hazırız. Yeter ki ligler başlasın” diye konuştu.

Horozkentspor'un milli oyuncusu Havane Dilbe ise, uzun yıllardır Horozkentspor'un formasını giydiğini belirterek; “Horozkentspor kurulduğu günden bu güne kadar alt yapıya önem veren bir kulüp. Bende bu takımın alt yapısında yetiştim. Bu takımla birlikte çok güzel başarılara imza attık. Bu takım sayesinde milli takımlara gittim. U17-U19 A milli takım kamplarına gittim. Çok şükür şu anda ikinci ligdeyiz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu seneki hedefimiz 1'nci lige çıkmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 2-3 aydır haftanın beş günü sürekli antrenman yapıyoruz. Gerçekten çok emek veriyoruz. Hocalarımızla beraber yeri geliyor çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Çünkü hedefimiz var. Bu doğrultuda devam ediyoruz. Tek eksiğimiz statünün açıklanmaması. Oda açıklanırsa çok iyi olacak” şeklinde konuştu.