Kadın girişimcilere sosyal medya eğitimi

Denizli Ticaret Odası (DTO), e-ticaret eğitimleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Sınırları Aşan Türkiye projesi kapsamında, Denizli'de girişimci kadınlara yönelik sosyal medya eğitimi düzenledi.

TOBB ve bir sosyal medya platformu iş birliği, DTO ve TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu desteğiyle sosyal medya platformlar üzerinde ticaret yapan kadınların sayısının artırılması amacıyla Denizli'de eğitim düzenlendi. Sınırları Aşan Türkiye isimli proje kapsamında, 'Facebook She Means Business' serisi altında 10 şehirde gerçekleştirilecek eğitimlerin ilki Denizli'de yapıldı. Eğitimler, 3 tur ve aynı içerikli olacak şekilde planlanırken her turda farklı kişilerin eğitim göreceği belirtildi. Eğitimlerde, ticarette sosyal medyanın gücü, sosyal medya işletme sayfaları, işletme sayfalarının verimli kullanımı, potansiyel müşterilere erişim ve sosyal çevre haricindeki müşterilere erişim için hedef kitle seçimi ile reklam konularının işlendiği bildirildi. Öte yandan sosyal medyada görsel içerik hazırlama konusunda kullanılabilecek programlar da örneklerle anlatılacağı belirtildi.

“Kadınlar güçlenirse ekonomi de güçlenecektir”

DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, ekonomik hayatta yeteri kadar yer alamayan kadınların dijital teknoloji sayesinde amatör ya da profesyonel birer girişimci olarak bile öne çıkabileceklerini belirterek, “Facebook ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projemiz de bunu hedefliyor. Gelecek girişimcilerin, bu ruhunuzu asla kaybetmeyin. Girişimcilik de artık ikiye ayrılıyor; bir tarafta geleneksel yöntemlerle kısıtlı kalanlar, diğer tarafta ise dijital platformları etkin kullanıp ürün ve hizmetlerini dünyaya pazarlayanlar. Bu projenin sonunda, sosyal medya sayesinde işlerini büyütme yetkinliğine sahip yurt genelinde 5 bin kadının ortaya çıkması bekleniyor. İnanıyoruz ki, kadınlarımızın güçlenmesi halinde, ekonomimiz de hızla güçlenecektir” dedi.