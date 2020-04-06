Kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye polis böyle girdi

Denizli'de baskın yapılan 2. kattaki kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye polislerin merdiven yardımı ile balkondan girdikleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adresteki 13 kişiye hem kumar oynamak suçundan, hem de Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesine göre sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi Halk Caddesi üzerindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu adrese gelince kapının açılmadığını gördü, bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri 2. kattaki sözde kadın kuaförü görünümlü iş yerinin balkonuna merdiven dayayarak çıktı. Polis ekipleri koydukları merdiven ile içerisinde çok sayıda kişi bulunmasına rağmen kapısı açılmayan iş yerine balkondan girdi. Girilen kadın kuaföründe 13 kişi kumar masasında yakalanırken, şahıslara ayrı ayrı kumar oynamak, kumar oynatmak, yer temin etmek suçu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Şahısları işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.