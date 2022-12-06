Kadın Meclisinden hemcinslerine özel program

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88'inci yıldönümü dolayısıyla program düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88'inci yıldönümü dolayısıyla bir program düzenledi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Fatma Yıldız Hanım Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Programda PamukkAale Üniversitesi (PAÜ) Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Buket Bereketli Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin tarihsel süreci ve Türk kadınının sosyal hayata katılımı konusunda bir seminer verdi. Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen programa gösterdikleri ilgiden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, “Bu özel günde sizlerle birlikte olmak kadın meclisimizi çok mutlu etti” dedi.

“Türk kadını hayatın her safhasında olmalı”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, 5 Aralık'ın aynı zamanda Dünya Gönüllüler Günü olduğuna dikkati çekti. Kent Konseyi üyelerinin tamamının gönüllü olduğunu kaydeden Değirmenci, “Onlar, sizlerle iyi vakit geçirmek, tecrübelerini paylaşmak ve Türk toplumundaki geleceğin yöneticilerine, geleceğin siyasetçilerine, geleceğin iş kadınlarına, geleceğin akademisyenlerine rol model olmak için buradalar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz şunu istiyoruz; kadınıyla erkeğiyle Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesini hep beraber yakalamamız ve daha üst seviyelere ilerlememiz lazım” dedi. Türk kadınının ekonominin, istihdamın, üretimin, kültür ve sanatın, sporun içerisinde olması gerektiğini kaydeden Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir belediye olduğuna vurgu yaparak, talep gelmesi halinde kültür, sanat, spor gibi farklı programlar da yapabileceklerini ifade etti.