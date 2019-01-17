Kadın Meclisi'nden verem ile savaşa destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Verem Savaş Haftası etkinlikleri kapsamında Zeytinköy Mahallesi'nde ikamet eden kadınlara akciğer taraması yaptırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Verem Savaş Haftası'nda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdi. Denizli Verem Savaş Dispanseri'nde düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi yönetim kurulu üyeleri ve Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda kadın katıldı. Toplantıda Denizli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu ve Dr. Yasemin Erdoğan tarafından verem hastalığının tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılırken erken teşhisin önemine de dikkat çekildi.

“Tedavisi mümkün”

Verem hastalığının günümüzde tedavi edilebilir olduğunu belirten Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu, “Geçmişte ince hastalık olarak bilinen ve tedavisi olmayan verem günümüzde tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Verem bulaşıcı bir hastalık türü olduğu için toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Bu nedenle farkındalık oluşturmak için herkesin bu hastalık ile ilgili bilgi sahibi olması ve tedbir alması gerekiyor” dedi.

“Bütün organlara yayılabilir”

Toplumda hastalığın akciğer veremi olarak bilindiğini anlatan Abdüloğlu, verem kan veya lenf yoluyla yayılarak vücuttaki bütün organlarda hastalık oluşturabildiğini kaydetti. Bilgilendirme toplantısı sonrasın Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 75 kadına akciğer taraması yapıldı.