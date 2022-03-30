Kadın polisin kaput üzerinde sürüklendiği o anlar

Denizli'de polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürüklediği anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül'e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için büyük mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların güçlükle araçtan çıkardığı Mahir K.'yi linç etmek isterken, diğer polis memurları araya girerek sürücüyü ekip otosuna alarak kurtardı.

Dur ihtarına uymayan sürücünün, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürüklediği anlar, cadde üzerindeki bir caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kadın polisin sürükleyerek götüren aracın zikzaklar çizerek ilerlediği ve kadın polis memurunun düşmemek için verdiği mücadeleye dair anlar yer aldı.