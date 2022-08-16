Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda kurtuldu.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıbapam-Denizli karayolunda seyir halinde olan Nergis T. (39) idaresindeki otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini aleve bıraktı. Motor kısmını saran alevlerin giderek büyüdüğünü gören kadın sürücü, son anda dışarıya çıkmayı başararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Çantasını almayı başaramadı

Bir taraftan yardım talebinde bulunan Nergis T., diğer taraftan ise aracın içerisinde kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı. Aracın güvenlik nedeniyle kendisini kilitlediğini gören kadın sürücü, çantası ve diğer eşyalarını kurtaramadı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, sağlık personeli olduğu öğrenilen kadın sürücünün araç kendisini kilitlemeden dışarıya çıkmayı başarması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.