Kadın üreticilere küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlandı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda ikinci kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi, üretime ve üreticiye katkı sağlamaya devam ediyor. ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda ilki geçen yıl yapılan ‘5 Koyun 1 Koç ve 6 Aylık Yem Desteği' projesinin ikincisi gerçekleştirildi. Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen kura çekimi programında Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerindeki 32 kadın üreticiye, toplam 192 koyun ve koç ile 6 aylık yem hibe edildi. Programın ardından kura çekimi gerçekleştirilerek ismi çıkan kadın üreticilere, hayvanları ve yemleri teslim edildi.

Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Tarım Kredi Müdürü İlhan Özdemir, Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Denizli Köy-Koop Başkanı Mehmet Varol, Merkezefendi İlçe Tarım Müdürü Nurdoğan Yaşar, Buldan Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Remzi Salman muhtarlar, meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

“Projemiz 3 yıldır üreticilerimizin yükünü hafifletiyor”

‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' ile amaçlarına adım adım ulaştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kadın üreticilerimize 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyemiz olarak hayvansal ve tarımsal üretimin artması çerçevesinde bir eylem planını, pandemiyle birlikte devreye soktuk. 3 yılı aşkın süredir devam eden planımız ile üreticilerimizin yükünü hafifletiyoruz. Eylem planımıza Halk Süt ile başladık. İlçemizde yaşayan 2-5 yaş arasında her dört çocuktan üçüne sağlıklı ve doğal sütü ulaştırıyoruz. Bu anlamda sadece ilçemizdeki çocuklarımıza değil üreticilere de destek sağladık. 3 milyon 600 bin TL, süt üreticilerimize destek verdik. Ev ekonomisine katkısı da 7 milyon 500 bin TL oldu. Üreticilerimizin işinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Maliyetleri farkındayız ve görüyoruz” dedi.

“Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ekonomik şartların üreticinin belini büktüğünü söyledi. Başkan Doğan, “İlçemizdeki üreticilerimize 100 ton gübre desteği sağlayarak 5 bin dekar araziden 2 bin 250 ton arpa ve buğday elde ettik. Pandemiyle birlikte doğanın, suyun, ekmenin, biçmenin ne kadar olduğunu bir kez daha gördük. Ekilmeyen biçilmeyen yer kalmasın. Yeter ki sizler yapın, bizler ürünleri alırız dedik ve fide desteğinde bulunduk. Toplamda 1 Milyon 260 ton sağlıklı ve doğal sebzeyi hem üreticilerimize hem de hemşerilerimize ulaştırmış olduk. Ekonomik şartlardan dolayı üreticilerimizin beli giderek bükülüyor. Bu noktada da üreticilerimize 100 ton yem desteği sağladık. Bu sayede üretilen 400 ton sütün girdi maliyetini finanse etmiş olduk. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bir kadın başkan olarak kadınlarımızın, üreticilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanındayım. Çünkü kadının ayakları üzerinde durması, kadının ekonomik anlamda özgür olması çok önemli. Kadınlarımıza her alanda 3 yıldır destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki yılı dolmadan hayvanların sayısı 2-3 katına çıkacak” ifadelerini kullandı.

Oda ve birlik başkanlarından Şeniz Doğan'a teşekkür

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Kırsal Kalkınma Eylem Planı'nı başlattıkları günden beri büyük bir heyecanla, başkanımızın desteklerini hep hissediyoruz. Bu konuda kendisine ve ekibine, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tarıma, gıdaya, hayvancılığa her yatırım, büyüyerek geriye dönüyor. İçinde bulunduğumuz zorlukları gören ve her zaman üreticilerimizin yanında olarak bizlere cesaret veren Merkezefendi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu hizmet diğer belediyelere de umarım örnek olur"

Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, şu sözleri kaydetti:

“Her zaman tarım ve hayvancılıkta kendisi bölgesine ve Denizli'ye örnek olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyoruz. ‘Köylü üretirse, efendi olur' demiş Mustafa Kemal Atatürk. İlki geçen sene yapılan projenin bu sene ikincisi yapıyoruz. Bu hizmet diğer belediyelere de umarım örnek olur." Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir ise “Şeniz Başkanımıza Denizli'mizde küçükbaş hayvan projeleriyle ilgili öncü olmasından ve bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Alınan hayvanlar hep Denizli'nin hayvanları. Kadın üreticilerimize küçükbaş hayvanları hayırlı olsun” dedi.

Denizli Köy-Koop Başkanı Mehmet Varol da "Bugün anlamlı bir iş için, anlamlı bir günde bir aradayız. Gerçekten üretim çok önemli bir şey. Çünkü hepimiz gıda üretiyor ve aynı şekilde tüketiyoruz. Bunların çözüm noktasında da belediyelerimizin sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Koyun, koç ve yem dağıtım projesinin ikincisini birlikte gerçekleştireceğiz. Üç yıldan bu yana Merkezefendi Belediyemizle birlikte proje yürütüyoruz. Bu projenin iki amacı var. Üreten insanların ürününün satın alarak rahatlatılması ve tüketen insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi” şeklinde konuştu.