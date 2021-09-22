Kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldiler

‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen hizmetler konusunda komisyon üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Valilik Konferans Salonu'nda Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlanma süreçleri, Adalete Erişim ve Mevzuat, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu ve Önleyici Hizmet, Toplumsal Farkındalık ile Veri ve İstatistik başlıklarıyla 5 temel hedef ele alındı. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 227 faaliyetten oluşan yol haritası, plan döneminde önümüzdeki 4 yıl boyunca belirlenmiş hedef, strateji, faaliyetler ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kurum kuruluşlara yönelik komisyon üyeleriyle bilgi paylaşımında bulunulurken, il düzeyinde Ulusal Eylem Planı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunulabileceği üzerine değerlendirme yapıldı.

Öte yandan, kadına yönelik şiddetin, toplumun bütün kesimlerini etkileyen ve ilgilendiren küresel bir sorun olduğu, mücadelede tüm kurum kuruluşların ortak ve kararlı bir şekilde çalışmasının zorunlu olduğu üzerine vurgu yapıldı.