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Kadının sokakta bıçakla gasp edilmesi güvenlik kamerasında

Denizli’de önünü kestikleri kadının çantasını, bıçakla tehdit ederek gasp eden 2 şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Denizli'de önünü kestikleri kadının çantasını, bıçakla tehdit ederek gasp eden 2 şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi İlbadı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, bir banka ATM'sinden annesinin emekli maaşını çekip evine giderken 292 Sokak üzerinde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kadını bıçakla tehdit eden şahıs yaklaşık 10 saniye sonra kadının elindeki çantayı gasp ederek kaçtı.


İhbar üzerine harekete geçen polis soruşturma kapsamında çantayı gasp eden şahıs ile ona yardım eden arkadaşını gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, kadının sokakta bıçakla gasp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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