Kadınlar Ata'nın huzurunda

Denizlili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk sunma törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

“Bizler ülkemiz ve vatanımız için çalışacağız”

1857 yılında Amerika'da 129 kadının yaşamını yitirmesiyle başlayan 8 Mart'ın tarihsel sürecini anlatan Kadın Meclisi Başkanı Özen, “Bizler ülkemiz ve vatanımız için çalışacağız. Çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. 21. yüzyılda artık kadın erkek değil insan var. Bugün ben bir avukat olarak sizlere seslenebiliyorum. Bir doktor hanım karşımda duruyor. Bir kadın başkanım karşımda duruyor. Biz her yerdeyiz. Öğretmeniz, işçiyiz, emekçiyiz. Biz artık eşitlik peşinde koşmuyoruz. Biz artık eşlerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla hep yan yana yürümek istiyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının gösterisi ile devam eden programda lokma hayrı yapıldı.

Kadın çalışanlara kırmızı karanfil

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına, Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek kırmızı karanfil hediye etti.