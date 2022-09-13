Kadınlar bu kampta hem eğlendi hem öğrendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı'na bu yıl 28 mahalleden 3 bin kadın katıldı. Ev kazaları, deprem ve yangın gibi eğitimlerin verildiği kampa katılan kadınlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi çerçevesinde ilk kez 2017 yılında hayata geçirilen Cankurtaran Yaz Kampı bu yıl da dolu dolu geçti. 20 Haziran'dan başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Yaz Kampı, Benim Mahallem projesi çerçevesinde Mahalle Meclisi kurulan 28 mahalle ile Kent Konseyi El Emeği Pazarı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Merkezi üyesi kadınları ağırladı. Bu çerçevede Akçeşme, Sevindik, Sümer, Bağbaşı, Zeytinköy, Kervansaray, İlbade, Bahçelievler, Gültepe, Muratdede, Karşıyaka, Aktepe, Fatih, Karahasanlı, Hacıkaplanlar, Kayhan, Cumhuriyet, Başkarcı, Gerzele, Akkonak, Kınıklı, Yunus Emre, Hürriyet, Pelitlibağ, Korucuk, Anafartalar, Değirmenönü ve İncilipınar Mahallesi'nden toplam 3 bin kadın kampa katıldı.

Çocuklar da unutulmadı

Kampta gün boyu gönüllerince eğlenen kadınlara çeşitli eğitimler de verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kadınlara “Ev Kazaları ve Çocuklar için Güvenli Yaşam” eğitimi ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) “Afet Farkındalık ve Deprem Anında Bilinçli Tahliye” eğitimi verdi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ise “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması konusunda sunum yaptı. Eğitimlerin yanında harmandalı oynayarak stres atan kadınlar gün boyu farklı etkinliklerde güzel bir gün geçirirken, çocuklar da geleneksel oyunlar oynayarak eşsiz doğası bulunan Cankurtaran Mesirelik Alanı'nın keyfini çıkardı.

El ele, gönül gönüle

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi'nin uzun yıllardır düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı'nın kısa süre önce finalini yaptıklarını hatırlattı. Kadınlarla birlikte hayata geçirdikleri her projenin başarı ile sonuçlandığını anlatan Başkan Zolan, “Bugüne kadar Denizli'mizi daha iyiye, daha güzele taşımak için el ele, gönül gönüle çalıştık, inşallah bundan sonra da aynı heyecan ve azimle yolumuza devam edeceğiz” dedi. Kent Konseyi'nin birçok proje ve çalışma ile kentte yaşayan herkes için gayret ettiğini ifade eden Başkan Zolan, “Yaz kampımızda yaklaşık 2,5 ay boyunca hanım kardeşlerimiz hem eğlendi, hem de aldığı eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Kampımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.