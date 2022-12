Kadınlar günde değil, halı sahada buluşuyor

Denizli'de farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan bir grup kadın, gün yapmak her hafta halı sahada buluşuyor. Mesainin ardından halı sahada top koşturan kadınlar, günün stresini atıyor.

Denizli'de aralarında çocuklu annelerin de olduğu bir grup kadın, hemcinslerinin aksine farklı bir hobiyle bir araya geliyor. 2015 yılından bu yana her hafta halı sahada buluşan kadınlar, futbol maçı yapıyor. Kimi iş yerinde, kimi evinde çalıştıktan sonra stres atmak için arkadaşlarıyla buluşan kadınlar, topla hünerlerini sergilemenin keyfini yaşıyor.

Kadının her alanda başarılı olabileceğini göstermek ve stres atmak için futbol oynadıklarını söyleyen kadınlar, ilk başlarda çevrelerinde farklı tepkiler alsa da zamanla bu tepkiler desteğe dönüştü. Farkındalık oluşturmak ve futbol tutkusunu bizzat sahada yaşamak isteyen kadınları, saha kenarından eşleri ve arkadaşları izliyor. 7 yıldır sürdürdükleri sıra dışı alışkanlıklarını uzun yıllar daha sürdürmek isteyen kadınların maçında kalelerini ise erkekler koruyor.

Seher Zeytün Doğan: "Stres atıp, kendimizi iyi hissetmek için 2015 yılından bu yana her hafta maç yapıyoruz"

Her hafta futbol oynayan kadınlardan Seher Zeytün Doğan, futbol oynamanın kendini çok iyi hissettirdiğini söyledi. Doğan, "Denizli'de yaşıyorum şu an çalışmıyorum. Haftada bir gün halı saha maçlarına gelerek bir etkinlik yapıyorum. Halı sahada olmamızın sebebi kadınların her alanda var olduğunu göstermektir. Ev yaşantısında, iş yaşantısında erkeğin yaptığı gibi stres atıp, kendimizi iyi hissetmek ve her alanda kendimizi göstermek için 2015 yılından bu yana her hafta maç yapıyoruz. Yeşil sahalardayız ve gerçekten bizim beklediğimizden çok daha fazla talep olduğunu da biliyoruz. Başlarda kadınların halı sahaya bakış açılarının biraz daha geride olduğu dönemlerden de geçtik. Sıkıntılar da yaşadık. Ama şu anda bunun sadece burada değil, başka alanlarda da başka sahalarda da arkadaşlarımızın yaptığını biliyoruz. Yani kadınlarında aslında başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. O yüzden biz çok eğleniyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz ve aramızda gerçekten bu işlere çok ilerleyen arkadaşın olduğunu da görüyoruz. Biz kadınların her alanda her yerde istediği her şeyi yapabileceğini aslında burada gösteriyoruz. Başlarda bizi yadırgayan arkadaşlar oldu. 'Kadınlar maç yapıyor' diyenlerle de karşılaştık. Ama şu ana geldiğimizde herkes gerçekten gelip taktik vererek maçlarımızı izlemeye başladılar. Biz her şeyi kabullendirebiliriz biz kadınlar olarak her şeyi yapabiliriz. Bunu biliyoruz ve elimizden geldiğince de kendimizi iyi hissedeceğimiz her yerde olacağımızı, buradan da göstermek istiyoruz. Bizleri destekleyen arkadaşlarımıza, eşlerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da bizimle her zaman beraberler. Bizi teşvik de ediyorlar. Her zaman arkamızda Duran arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm herkesin de kadınların yapmak istediği her şeyde arkalarında durmalarını istiyoruz" dedi.

Cennet Şayan: "Kaleye erkekleri koyuyoruz"

Her hafta bir araya gelerek halı sahada futbol oynamanın keyif verici olduğunu kaydeden Cennet Şayan ise, "Her salı günleri halı sahada kadınlarla futbol maçı yapıyoruz. İki takım halinde maçlarımızı yapıyoruz. Kaleye erkekleri koyuyoruz. Kadınlar o kadar yorulmasın darbe almasın diye bunu yapıyoruz. Sahada da büyük bir centilmenlik var. Hani derler ya 'Elinin hamuruyla karışma' diye biz bu alanda da çok iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Aslında biz çok keyif alıyoruz. Bizi izleyenlerde arkadaşlarımızın eşleri çocuklarıdır. İzledikleri zamanda büyük keyif aldıklarını düşünüyorum. Her hafta burada toplanıyoruz. Sakat olsak da oynamasak bile tribün tarafında destek vermek için her hafta burada toplanıyoruz. Ben Denizli'deki tüm kadınları davet ediyorum. Bir farkındalık oluşturmak için halı saha maçı yapıyoruz. Biz gün yapmıyoruz. Para toplamıyoruz. Futbol maçı yapıyoruz ve buradaki kadınların hepsi futbola spora gönül vermiş insanlardır. Futbol insanları birleştiren bir unsurdur. Biz de futbol adı altında futbolu seven kadınlarla bir aradayız" diye konuştu.