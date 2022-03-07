Kadınlar Günü için şarkılı şiir buluşması düzenlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler “Kadın Uygarlıktır” adlı şarkılı şiir buluşması ile devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birbirinden özel programlar düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ortaklığında “Kadın Uygarlıktır” adlı şarkılı şiir buluşması düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda katılım gerçekleşti.

Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Muammer Kardeş “Kadın şiirdir” diyerek, “Kadınlara bir çok sıfat yakıştırılabilir belki ama bence bir şairin gözünden kadınlara yakıştırılabilecek en güzel sıfat şiirdir. Çünkü kadınlar bütün güzellikleri ve uyumu barındırır” dedi.

Kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ise, programa katılanlara teşekkür ederek, “Her güne farklı bir etkinlik yaptığımız program çerçevesinde bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu ve konservatuarımızla Kadın Uygarlıktır buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor. Buna inancımız sonsuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları çerçevesinde hazırladığımız sanat günlerini bugün burada şiirler ve şarkılar eşliğinde geçireceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş'ın seslendirdiği eserler eşliğinde okunan şiirler büyük beğeni topladı, kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı.