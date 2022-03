Kadınlar Günü'nde kadın hakları için yürüdüler

Yürüyüş esnasında da kadın vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğinde düzenlenen ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Program çerçevesinde Denizli Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu ve kadınlar, Denizli Baro Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık, Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şube Başkanı Nurten Karakış, parti il ve ilçe kadın yöneticileri ve birçok Denizlili kadın katıldı. Törenin ardından Başkan Doğan, kadınlarla birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Kadın hakları için düzenlenen yürüyüş esnasında da kadın vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

“Biz 8 Mart'ı bir farkındalık günü olarak ilan etmek istiyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Son yıllara baktığımızda kadın hakları konusunda ne kadar gerilediğimizi hep birlikte görüyoruz. Denizli dahil birçok ilimizde kadın cinayetleri gerçekleştiriliyor. Mobbinge, cinsel istismara, kadın cinayetlerine karşı sizlerle birlikte her türlü eylemi yapıyoruz. Amasız ve fakatsız indirimlerin uygulanmamasını istiyoruz. Bizler bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Biz 8 Mart'ı bir farkındalık günü olarak ilan etmek istiyoruz. 8 Mart'ı biz kadının sosyal hayatta, ticari hayatta, aile hayatında, bütün yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına verdiğimiz mücadelenin simgesi olarak anmak istiyoruz. Kadın cinayetleri en kötü kanayan yaramız. Kadına karşı birçok şiddet uygulanıyor. Şiddetin her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Geçen hafta Denizlimizde bir kadın eşi tarafından vahşice katledildi. kadınları katledenler sevdikleri. Her şey eğitimden geçiyor. Bu eğitimi özellikle erkeklere uygulatmamız ve öğretmemiz gerekiyor” dedi.

“Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum”

Kadınların birlikte mücadele vermesinin son derece önemli olduğunu belirten Başkan Doğan, “Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak gerekli çalışmaları sizlerle birlikte, sizlerden aldığımız destekle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün bir farkındalık, bir anma günü. Birçok Avrupa ülkesinden önce bize birçok hakkı tanıyan, birçok hukuksal hakkı tanıyan, kadının yönetimde söz sahibi olmasını, birçok meslekte yer bulmasını sağlayan büyük ve tek önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyorum. Kadınlar birlikteyse güçlüdür. Güç birliği, hak arama mücadelesinde çok önemlidir. Verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Bizler hep birlikte güçlüyüz. Kadın hakları konusunda gereken her şeyi sizinle birlikte yapacağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Merkezefendi Kadın Kooperatifi 2 yaşında

Merkezefendi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açılan Merkezefendi Kadın Kooperatifi'nin 2'nci kuruluş yıldönümü kutlandı. ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gerçekleştirilen yürüyüşün ardından kooperatifte 2 yıldır üretim yapan kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Doğan, yıl dönümü pastasını kooperatifte emek veren kadınlar ile birlikte kesti.