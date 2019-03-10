Kadınlar kendi takılarını kendileri yaptı

Denizli'nin en çok tercih edilen alışveriş merkezi Forum Çamlık'ta kadınlara özel seramik kolye atölyesi düzenlendi. Ücretsiz olarak yapılan ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kadınlar, seramik hamuruna dokunarak istedikleri şekilleri verip, yaptıkları takıları takmanın keyfini çıkardı.

Denizli'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. 8-10 Mart tarihleri arasında Forum Çamlık'a kurulan özel alanda eğitmen Duygu Durmuş eşliğinde yalnızca kadınların katılımına açık seramik kolye atölyesi düzenlendi. Bir arada üretmenin keyfine varmak isteyen kadınlar, Forum Çamlık'taki atölyeye yoğun ilgi gösterdi. Her gün saat 15.00 ve 16.30 olmak üzere iki seansta düzenlenen atölyelerde eğitmenler eşliğinde el emeği seramik kolye yapımı anlatıldı. Forum Çamlık ziyaretçisi kadınların ücretsiz katılımına açık etkinlikte, fikirlerin emekle buluştuğu ve el işi ürünlere dönüştüğü keyifli çalışmalar gerçekleştirildi.