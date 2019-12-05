Kadınlar Meclisi'nden ‘Dünya Kadın Hakları Günü' etkinliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermesinin 85. yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Ata'nın huzuruna çelenk bıraktı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Genel Sekreter Baran Akın, Kadın Meclisi üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Özen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve İstiklal Mücadelesi'nde kadınların çok önemli görevler aldığını kaydederek, yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklar gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Özen, "Kadınlarımız, sırtında mermi taşımış, evladının battaniyesini mermiye örtü yapmış. Böyle bir ülkenin kadınlarının torunlarıyız. Kadınlar bu vatan için nasıl omuz omuza erkeklerle birlikte savaştıysa, bugün de çalışma, ekonomi ve siyaset alanlarında birlikte varlar" diye konuştu.