Kadınlar Ragbi Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı

7'li Ragbi U18 Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 06-07 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Gümüşler Futbol Sahasında gerçekleşecek organizasyona farklı illerden 18 takım, 266 sporcu katılacak.

Türkiye Ragbi Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan 7'li Ragbi U18 Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 06-07 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Gümüşler Futbol Sahasında gerçekleşecek yarışmalar için Denizli'de yapılan tüm hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları için farklı illerden toplam 18 Takım, 266 Sporcunun Denizli'de olacağı kaydedildi. Yarışmaların teknik toplantısı 05 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.