Kadınlara özel kurs

Pamukkale Belediyesi tarafından 'Pamukkale'de Kurs Zamanı' sloganıyla 17 farklı dalda ücretsiz kurslar devam ediyor. İlginin yoğun olduğu bu kurslardan biri de kadınlara yönelik verilen Sosyal Kooperatifçilik Kursu oldu. Belediye tarafından ilçenin farklı bölgelerinde açılan kurslarda çiçek yapımından, ahşap boyamaya, kokulu taştan cam boyamaya, ebru sanatından, dikiş-nakışa kadar el emeği göz nuru eserler ortaya çıktı.Katılımcıların bu ürünleri sosyal fayda sağlayacak şekilde değerlendirmeleri için, yol gösterici olmak amacıyla başlatılan Sosyal Kooperatifçilik Kursu'nu başarıyla bitirenlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

“Hedefimiz; Kadın girişimci sayısını arttırmak”

Kadınların ekonomik-sosyal hayata katılmalarını sağlamak amaçlı bir çok konuda farkındalık projeleri geliştirdiklerini söyleyen Başkan Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak kadınlarımıza fayda sağlayacak her türlü projenin öncüsü olacağız. Kooperatifler aracılığıyla kadın istihdamının arttırılması, kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılımının sağlanması, kadınların kooperatifler aracılığı ile ekonomik özgürlüğüne kavuşmasına olanak oluşturulması ve kadın girişimci sayısının artırılması gibi birçok önemli hedefi göz önünde bulundurarak Sosyal Kooperatifçilik kursunu düzenledik. Kursa katılarak sertifikalarını alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kadınlarımızın her zaman destekçisi olacağımızın sözünü tekrardan yineliyorum” dedi.