Kadınlara sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Benim Mahallem projesi çerçevesinde Zeytinköy Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı eğitimi verildi. Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu'nda gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar ve davetliler katıldı. Diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, eczacılar ise doğru ilaç kullanımı konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci burada yaptığı konuşmada, herkesin günlük yaşantısında kullanabileceği hayati bilgileri içeren bir eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Diyetisyen ve eczacı arkadaşımız gündelik hayatta hem kendimizin hem de ailemizin işine yarayacak tabiri caizse hap bilgiler verdiler. Ben de istifade ettim iyi ki gelmişiz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar bizim en değerli varlıklarımız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak kadınlara yönelik pek çok önemli hizmet ve projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Değirmenci, “Sizin aldığınız eğitim bizim için çok önemli. Kadınlar bizim en değerli varlıklarımız. Bir evde, ailede kadın sağlıklıysa, huzurluysa, mutluysa o evde sağlık olur, huzur olur. Sağlıklı bir gelecek için dinini, bayrağını, vatanını seven nesiller yetiştirmek sizlere bağlı. Ama bunun için öncelikli olarak sizin sağlıklı, dirençli olmanız gerekiyor. Sizler için ne yapsak azdır” dedi.