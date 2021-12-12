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Kadir İnanır, 22 gün sonra PAÜ'ye böyle veda etti

Muğla’da geçirdiği beyin kanaması sonucunda acil ameliyata alınan Kadir İnanır, 22 gün sonra Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nden taburcu edilerek uğurlandı.

Muğla'da geçirdiği beyin kanaması sonucunda acil ameliyata alınan Kadir İnanır, 22 gün sonra Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nden taburcu edilerek uğurlandı.



Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır, 22 gün önce geçirdiği beyin kanaması neticesinde acil ameliyata alındı. Kadir İnanır, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nden bugün taburcu edildi.



PAÜ tarafından yayımlanan açıklamada; “Üniversite hastanemizde tedavisi tamamlanan, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Erdal eşliğinde hastanemizden taburcu edilen değerli sanatçımız Kadir İnanır'a sağlıklı günler dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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