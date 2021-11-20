Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'ye sevk edilen ünlü oyuncu Kadir İnanır için Pamukkale Üniversite Hastanesi sosyal medyada açıklamaya yayımlayarak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Burada sabah saatlerinde rahatsızlanan İnanır, sevgilisi Julide Kural'ın 112'yi araması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıktı. Apar topar kontrolleri sağlanan İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Denizli'de nöroloji servisine alınan Kadir İnanır, yapılan işlemlerin ardından tedavisine başlanıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ise Kadir İnanır'ın durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımladı. İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğuna dair yapılan açıklamada, "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.