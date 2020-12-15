İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafası tellere sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Denizli’nin Babadağ ilçesinde depo içerisinde bulunan tellere kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde depo içerisinde bulunan tellere kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedi sıkıştığı yerden yara almadan kurtulurken, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.


Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo içerisinde yemek arayan kedi kafasını tellere sıkıştırdı. Sonrasında kafasını sıkıştığı tellerden geri çıkaramayınca depoda mahsur kaldı. Bir süre geçtikten sonra vatandaşlar kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kediyi bulunduğu yerden vatandaşlarda çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Demir kesme makasıyla telleri dikkatli bir şekilde kesen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından kedi olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.