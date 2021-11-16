İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’de Pamukkale ilçesinde kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, vatandaşlar tarafından götürüldüğü itfaiye şubesinde kurtarıldı.

Denizli'de Pamukkale ilçesinde kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, vatandaşlar tarafından götürüldüğü itfaiye şubesinde kurtarıldı.


Olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Yol üzerinde gördüğü konserve kutusundaki yemeği yemeye çalışırken kafası sıkışmış bir teneke konserve kutusu ile dolaştığını ve konserve kutusunu çıkarabilmek için uğraş verdiğini fark eden vatandaşlar, yavru kediyi arabalarına alarak en yakın itfaiye merkezine götürdü.



Yavru kedinin kafasının sıkıştığını gören itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 dakikalık çalışmanın ardından, teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı. Kafasının sıkıştığı yerden sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi ise daha sonra doğaya salındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.