İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalaşnikof satmaya çalışırken jandarmaya yakalandılar

Denizli’de ellerindeki Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermi satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'de ellerindeki Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermi satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi. Bazı şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yapacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Bir adrese baskın düzenleyen ekipler, ellerinde bulunan ve Kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermilerini satmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.