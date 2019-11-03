Kalbi duran hasta başarılı müdahale ile hayata döndürüldü

Nefes darlığına bağlı olarak akciğerlerinde su toplanan ve kalbi duran 60 yaşındaki kadın, Denizli Tekden Hastanesi'nde doktorların yaptığı başarılı müdahale ile hayata döndürüldü.

Geçirdiği nefes darlığı şikayeti ile Muğla Milas'tan, Denizli Tekden Hastanesi'ne gelen Emiş Çakan (60) yoğun bakıma alındı. Ciğerlerinin su dolması ile kalbi duran yaşlı kadının önce kalbi çalıştırıldı, daha sonra başarılı geçen ameliyat ile sağlığına kavuşturuldu. Çakan, doktoruna ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yaptıkları başarılı ameliyat ile Çakan'ın sağlığına kavuştuğunu kaydeden Tekden Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Tamtekin, hastanın kalbinin durması ile beyin, ciğer ve böbreklerde de tahribatların başladığına dikkat çekerek, "Muğla Milas'ta ciddi şekilde yaşadığı nefes darlığı sorunu ile hastaneye kaldırılan hastamız, nefes darlığı artınca Denizli'ye sevk edildi. Kalp kapağından kaynaklanan sorun ile akciğerin su topladığı ve oksijen değerlerinin çok düştüğünü ve hastanın nefes alamadığını gördük. Solunum cihazına taktık ve bir süre sonra kalp durması gerçekleşti. Yoğun bakımda tekrardan kalbini çalıştırdık. Hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Eski kapağı değiştirdik. Hastamız geldiğinde kanındaki oksijen değerleri düşüktü beyin, karaciğer ve böbrek hasar görmeye başlamıştı. Devam etseydi saatler içinde kaybedebilirdik. Çünkü hastamız kendi akciğerlerindeki su ile boğuluyordu. Ameliyat sonrası bütün değerleri normale döndü. Taburcu etmeye hazırlıyoruz" diye konuştu.