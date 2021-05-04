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Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu

Denizli’de bir stadın kale ağlarına takılan afacan kedinin imdadına itfaiye erleri koştu.

Denizli'de bir stadın kale ağlarına takılan afacan kedinin imdadına itfaiye erleri koştu.


Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Şehir Stadından gelen kedi sesleri üzerine, bölgeye yönelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Afacan kedinin kale ağlarına dolanarak takıldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erinin kısa sürede müdahalesiyle afacan kedi takıldığı kale ağından kurtarıldı.

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