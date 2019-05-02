Kale ‘Atık Su Arıtma Tesisi' projesi çevre kirliliğini önleyecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) Kale ilçesinde30 bin kişi kapasiteli Merkez Atık Su Arıtma Tesisi projesi devam ediyor.

Çevre yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan tüm ilçelerde atık su arıtma tesisi yapımına devam ediyor. Atık sularını sulama suyu standartlarında arıtarak, çevre kirliliğinin önlenmesinde kilit rol görevi üstleneceği belirtildi. DESKİ Genel Müdürlüğünün Kale'de hayata geçirdiği atık su arıtma tesisi 25 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip olduğu öğrenildi. 2 kademede inşa edilen tesisin toplam kapasitesi ise 30 bin kişilik olduğu kaydedildi. Tesisisin 13 bin kişilik ilk kademesi günlük ortalama 2 bin 425 metreküp, 17bin kişilik ikinci kademesi ise günlük ortalama 3 bin 172 metreküp suyu arıtacağı aktarıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, göreve geldikleri ilk günden beri aynı anlayışla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Çevre konusundaki hassasiyetlerinin en üst seviyede olduğu kaydedilen Başkan Zolan, "Yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz" dedi.