Kale Atıksu Arıtma Tesisi'nde sona yaklaşıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin Kale ilçesinde hayata geçireceği 30 bin kişi kapasiteli Kale Atıksu Arıtma Tesisi inşasında sona yaklaşıldı. Çevre kirliliğinin önlenmesinde kilit rol üstlenecek tesis ile Kale'nin atık suları sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtılacak.

Çevre yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan tüm ilçelerde atık su arıtma tesisi kurma çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, bu kapsamda bir süre önce başladığı ve Kale ilçesinin ihtiyacı olan atık su arıtma tesisinin inşasında sona yaklaştı. Toplam inşaat alanı 25.000 metrekare olan tesisin 2 kademede inşa edilerek toplam kapasitesinin 30 bin kişilik olacağı kaydedildi. Tesisisin 13 bin kişilik ilk kademesinin günlük ortalama 2.425 metreküp, 17.000 kişilik ikinci kademesinin ise günlük ortalama 3.172 metreküp suyu arıtacağı ifade edildi.

Sulama suyu standartlarında arıtma yapılacak

Betonarme biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak inşa edilen Kale Atıksu Arıtma Tesisi'nin atık suları sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtacağı belirtildi. Atık suyun fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulacağı ardından bu atık sudan azot, fosfor, organik karbon ve zararlı organizmaların giderimi yapılarak deşarj edileceği bildirildi. Öte yandan Büyükşehir DESKİ, atık suları arıtma tesisine iletmek için gereken 2 bin metrelik kanalizasyon kolektör hattı inşaatı çalışmalarına da başladı.

“Temiz ve sağlıklı bir gelecek için”

ileri biyolojik arıtma olarak inşa edilmekte olan Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin bölgenin atıksu kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için gayret göstermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Var gücümüzle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun inşallah" diye konuştu.