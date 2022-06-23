Kale bir imza ile iki güzelliğe birden kavuşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesinin uzun yıllardır beklediği yeni meydan düzenlemesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na yeni hizmet binası kazandırılması projesinin ilk adımını attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesinin uzun yıllardır beklediği yeni meydan düzenlemesi ve İlçe Jandarma Komutanlığına yeni hizmet binası kazandırılması projesinin ilk adımını attı. Bu çerçevede, mevcut Kale İlçe Jandarma Komutanlığının ilçe merkezinde bulunduğu alan, Denizli Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından Kale ilçesine yeni bir meydan olarak kazandırılacak. Bunun karşılığında ise Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na daha güvenli ve konforlu yeni bir hizmet binası kazandırılacak. Meydan düzenlemesi jandarmanın yeni hizmet binasına taşınmasının ardından başlayacak. Söz konusu çalışma için Denizli Valiliği'nde protokol töreni düzenlendi. Protokole, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Denizli İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale İlçe Jandarma Komutanlığının ilçe merkezinde bulunduğunu belirterek, ilçenin meydan ile ilgili uzun yıllardır süren bir sıkıntısı olduğunu söyledi.

“İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsun”

Jandarma İlçe Komutanlığı binası için Denizli-Muğla yolu kenarında daha geniş bir arazi tahsis edildiğini kaydeden Başkan Zolan, “Jandarmamızın mevcut binası zaten eski ve yıpranmış durumdaydı. Daha konforlu daha güvenli bir binada olmaları için tahsis edilen alanda inşaat çalışmaları başlayacak” dedi. Bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek konuyu arz ettiklerini anlatan Başkan Zolan, “İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsun konuyla ilgili talimatlarını verdi. Bu protokolle jandarmanın mevcut arsası Büyükşehir Belediyesine geçecek. İlgili kıymet takdirleri yapıldı. Biz de bu bedeli, jandarma yeni hizmet binasının inşaatında kullanılmak üzere vereceğiz. Hem jandarma binamız yenilenecek hem de Kale'miz yeni bir meydana kavuşacak. Sayın Bakanımızın da talimatı yerine gelmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kale'nin meydan sıkıntısı bitecek

Denizli Valisi Atik ise, Başkan Zolan başta olmak üzere Kale Kaymakamlığına, Kale Belediyesine, Jandarma Komutanlığına, YİKOB'dan sorumlu Vali Yardımcısı Cantürk'e konuyla ilgili üstün gayretleri nedeniyle teşekkür etti. Denizli'de yerel yönetim imkanlarından merkezi idareye destek almak için yoğun çaba sarf ettiklerini, Başkan Zolan'ın da bu konuda kendilerini hiç kırmadığını kaydederek teşekkür eden Vali Atik, “Kale ilçemizde bir meydan sıkıntısı da vardı. Bu vesileyle hem Kale ilçemizde güzel bir meydan düzenlemesi olur hem de jandarmamız güzel bir binaya kavuşmuş olur. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.