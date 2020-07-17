Kale mahallesinde beton kilit parke taşı çalışmaları tamamlandı

Pamukkale Belediyesi'nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı yapımında, Kale mahallesinde ki çalışmalar sona erdi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı kapsayan beton kilit parke taşı sokakları yeni bir görünümüne kavuşturdu.

Pamukkale Belediyesi'nin, ilçe genelinde 23 mahallede başlattığı beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Güzelköy'de beton kilit parke taşı döşeme işi, bu mahalle ile birlikte Akhan ve Akdere mahallelerinde de tamamlanmıştı. Toplam 200 bin metrekare alanı kapsayan çalışmalar çerçevesinde Kale mahallesinde 5 bin metrekarelik alanda da çalışmalar sona erdi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Kale mahallesinin çehresi değişti.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Kale Mahalle Muhtarı Turgut Can, “Pamukkale Belediyemizin sokaklarımızda yapmış olduğu kilit parke döşeme çalışmaları çok yerinde oldu. Mahallemizin sokakları yeni bir görünümüne kavuştu. Bu çalışmalarından dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

“Mahallerimizin sokakları yeni bir görüme kavuşacak.”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mutlu insanların ilçesi Pamukkale'yi oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “23 mahallemizde yapılan yaklaşık 200 bin metrekarelik beton kilit parke taşı döşeme işlemimiz devam ediyor. Güzelköy, Akdere ve Akhan'dan sonra Kale mahallemizde de çalışmalar sona erdi. Ekiplerimiz aynı anda birkaç mahallede birden bu işleme devam ediyor. Yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığımız beton kilit parke yol yapımı çalışmamızla mahallerimizin sokakları yeni bir görüme kavuşacak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daha iyi bir Pamukkale için gece gündüz demeden çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip Pamukkale'de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır” diye konuştu.