Kale'deki eğitim öğretim faaliyetleri yerinde değerlendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kale ilçesinde bulunan okul ve eğitim kurumlarına ziyaretlerde bulundu. de Müdür Ekici'nin ilk durağı Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olurken Kale Cumhuriyet YİBO, Ya-Tu Otomotiv Hürriyet İlkokulu ve Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yaptığı ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Ekici, “Bakanlığımız mesleki eğitimle ilgili hem öğrencilerimiz hem de işverenler açısından avantajlar sağlayan ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bizleri en çok heyecanlandıran okullar meslek liseleri. Çünkü mesleki eğitim veren okullarımız bu ülkenin geleceğidir. Teorik ve pratik eğitimin bir arada alındığı, saha ve sektörle iç içe şekilde bütünleşmiş bir eğitim gençlerimize çok önemli fırsatlar sunuyor. Temel amacımız; Bakanlığımızın sahip olduğu vizyonu kendimize yol edinerek ilimizde eğitimin çıtasını tüm kademe ve türlerde daima en yukarıda tutmaktır. Erken çocukluk döneminden itibaren öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayarak hayata hazır bireyler yetiştirmek için öğretmenlerimizle birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Yalnızca akademik başarı olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda donanım sahibi, kendini, kültürünü, tarihini, ülkesini ve dünyayı özümsemiş bireyler milli eğitimin olmazsa olmazı konumundadır. Bu yüzden; tıpkı Kale ilçemizde olduğu gibi tüm ilimizde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin sosyal farkındalıklarının da artmasını sağlanıyor” dedi.