Kale'nin genç Alperenleri sokak hayvanlarını unutmadı

Denizli'nin Kale ilçesinde Alperen Ocağı üyesi gençler tarafından aşırı kar yağışının ardından sokak hayvanları için sokak sokak yemleme yapıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle sokak hayvanları aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Alperen Ocakları Başkanı Kale İlçe Başkanı Mehmet Çayabak ve ocaklı gençler tarafından gece ilçe sokaklarında sokak hayvanları için yemleme yapıldı.

Gece yarısına kadar devam eden çalışmada ilçe sokaklarına yaklaşık 20 kilo yem bırakıldı. Ocak Başkanı Mehmet Çayabak, “Aşırı kar yağışı ve soğuktan ilçemizde etkilendi. İlçemizde gece dün gece hava sıcaklığı -9 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı da yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Yoğun karlı ve aşırı soğuk günlerde sokak hayvanları aç kalmasın diye çalışma başlattık. Alperen Ocakları olarak ilçemizin sokaklarında ve caddelerinde 20 kilogram yem alarak dağıtımını yaptık. Aşırı soğuk ve kar yağışı devam ederse önümüzdeki günlerde tekrar sokak hayvanları için yemleme yapacağız” dedi.