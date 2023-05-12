Kale'yi sel vurdu

Denizli'de etkili olan yaşının ardından, Kale ilçesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra ekili arazilerde sel baskınları yaşandı. Bir okul ve binaların istinat duvarlarının çöktüğü kuvvetli yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsiminin yaşandığı Denizli'de Nisan ayının ilk günlerinden itibaren görülen yağışlar, yerel olarak kuvvetli olduğu bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak bir haftaya başlayan Denizli'de dün görülmeye başlayan yerel kuvvetli yağışlar, özellikle Kale ilçesi ve çevresinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra bağlı mahallelerde de sel baskınları yaşandı.

Yaklaşık yarım saat devam eden kuvvetli sağanak yağışın ardından Kale ilçe merkezindeki birçok ev ve iş yerinde küçük çaplı sel baskınları yaşandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kale Ortaokulu ile ilçe merkezindeki bazı noktalarda istinat duvarlarının çökmesine neden olan yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda da aksamalar yaşandı.

İlçe merkezinin yanı sıra bağlı mahallelerde de yaşanan yerel şiddetli yağış sonrası debisi yükselen dereler taştı. Sel baskınları tütün, arpa ve buğday ekili olan arazilerde zarara yol açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sel baskını yaşanan noktalara anında müdahale ederek, oluşabilecek büyük bir zararın önüne geçti.