'Kalp ekip işidir' diyerek yola çıktılar

"Kalp ekip işidir" diyerek yola çıkan 5 kişilik uzman ve akademisyen ekip, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda göz dolduruyor.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi kadrosunda bulunan 5 kişilik uzman ve akademisyen hekimlerle ‘Kalp ekip işidir' diyerek yola çıktı. Özel Denizli Tekden Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Bölümünde Prof. Dr. Ali Vefa Özcan, Op. Dr. Burak Tamtekin, Doç. Dr. Murat Ünlü, Uz. Dr. Nihat Pekel ve Uz. Dr. Mustafa Demir görev yapıyor.

yer almaktadır. Uzman hekimler, dünyadaki ölümlerin en sık nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğunu, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle Korona virüsten çok daha fazla insanın yaşamını yitirdiğini vurguladılar. Kalp ve damar hastalığı olan bireylerin korona virüs enfeksiyonunu çok daha ağır geçirdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle kalp ve damar hastalıklarının erken tanı ve tedavisinin önemli olduğunu vurguladılar. Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde modern tıbbın en yeni imkanları kullanılarak, hastaların tanı ve tedavi süreçleri yönetilmektedir. Gerek girişimsel gerekse cerrahi olarak kardiyovasküler tüm tedaviler Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde başarıyla yapılmaktadır.

Birçok imkanı elinde bulunduran, kalp sağlığı konusunda önde gelen sağlık kuruluşu olan Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin alanında uzman ekibi; koroner arter hastalığı (kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması), kalp kapağı hastalıkları, kalp yetersizliği, tansiyon yüksekliği (Hipertansiyon), kalp ritim bozuklukları tanı ve kateterle yakma tedavileri, her türlü kalp pili uygulamaları, aort damar hastalıkları ve periferik arter hastalıklarının (Şah damarı, kol ve bacaktaki damarlardaki darlıklar) teşhis ve tedavisini başarıyla gerçekleştirebiliyor.

Kalp ve damar hastalıkları tanı ve tedavisinde yapılan işlemler

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi olarak vatandaşlara kalp sağlığı adına birçok hizmeti sunmaya devam ediyor. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinin uzman ve akademisyen hekimleri kardiyoloji alanında Transtorasik Ekokardiyografi (TTE) (Kalp Ultrasonu), Transözofageal Ekokardiyografi (TÖE), Kardiyovasküler Stres Test (Efor Testi), Kan Basıncı Takibi (tansiyon holter), Ritm Holter (Kalp ritim takibi), Kalp Anjiosu (El bileğinden veya kasıktan), Kalp damarlarına balon ve stent tedavisi, Periferik Vasküler İşlemler (Özellikle bacak damarları, şah damarları, böbrek ve bağırsak damar anjiografileri ve stent işlemleri), Kalp deliklerinin tespiti ve kapalı yöntemlerle bu deliklerin kapatılması (Perkütan ASD-VSD-PFO-PDA kapama işlemleri), Mitral balon valvüloplasti işlemi (kapalı yöntemle mitral kapağın darlığının genişletilmesi), Elektrofizyolojik çalışma işlemleri (kalp ritm bozukluklarının katater yöntemleri ile kapalı bir şekilde tespit ve tedavisi), geçiçi kalp pili takılması ve kalıcı kalp pili işlemleri, her türlü kalp pili takılması ve replasmanı, kliniğimizde kalp pillerindeki son gelişmelere uygun olarak, 3 kablolu (CRT-P ve CRT-D ) kalp pilleri takılabilmekte takip ve tedavisi işlemlerini başarılı bir şekilde uygulanabiliyor.

Kalp damar cerrahisinde ise koroner bypass ameliyatları, kalp kapağı değiştirilmesi ve kalp kapağı tamiri (AVR, MVR, TVR), aort anevrizma ve diseksiyonu (Aort Yırtılması), açık ve kapalı cerrahi (EVAR ve TEVAR girişimleri), Karotis Endarterektomi ameliyatı (şah damarı), Kronik Periferik Arter Hastalıkları tedavisi (Kol ve bacak damarları), balon, stent, erişkin doğuştan kalp anomalileri (kalpte delik), Aort Koarktasyonu, ASD, VSD, kalpte kitle ameliyatları, Kronik Venöz Yetmezlik (varis ameliyatları), açık cerrahi, Skleroterapi ve lazer işlemleri başarıyla gerçekleştirilebiliyor.