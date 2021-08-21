Kalp ve damar cerrahisi kadrosuna güçlü isim

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Saçar, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi son zamanlarda genişleyen hekim kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Kalp ve Damar Cerrahisi alanında birçok hastaya şifa dağıtan hastanenin güçlü kadrosuna Prof. Dr. Mustafa Saçar dahil oldu. Prof. Dr. Saçar, yeni görev yerinde Kalp ve Damar Cerrahisi'nin başarılı ve deneyimli ismi Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ile birlikte hastalara hizmet verecek. Prof. Dr. Saçar, Periferik Damar Hastalıkları Cerrahisi, Aort Genişlemesi (Anevrizması), Kalp Kapağı Problemleri, Aritmi Cerrahisi, Lenfödem ve Varis Tedavisi başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde hastalarına Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde şifa dağıtacak.

"Kalp ve Damar Cerrahisi'nde gücümüze güç kattık”

Prof. Dr. Mustafa Saçar'ın hastane bünyesine katılmasıyla Kalp ve Damar Cerrahisi kadrosunda güçlendiklerini dile getiren Dr. Murat Çelik, "Cerrahi Hastanesi herkesin bildiği gibi ilk etapta kalp ve damar cerrahisi üzerine kurulmuş ve bu alanda uzun yıllar emek vermiş bir hastane. Değerli dostum Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ile uzun bir yol kat ederek Kalp ve Damar Cerrahisinde sayısız hastamıza şifa dağıttık. Şimdi, Dr. Mustafa Saçar'ın da aramıza katılmasıyla gücümüze güç katmış olduk. İki profesörümüz omuz omuza vererek birlikte çalışacak, hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olsun” dedi.