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Kamu arazisinde kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kendi bahçesinde ve kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kendi bahçesinde ve kamu arazisinde kenevir yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Karadere mevkiinde kendi bahçesi ve kamu arazisinde M.A.'nın kenevir yetiştirdiğine dair jandarma ekipleri bilgi aldı. Harekete geçen ekipler başarılı operasyon sonucu M.A.'yı suçüstü yakaladı. Yaklaşık 25 kök hint kenevirine el konulurken, ekipler M.A.'yı gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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