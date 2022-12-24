Kamu kurumumdan yapılan hırsızlığı hastane randevu fişi ortaya çıkardı

Denizli'de sulama kanalından çalınan malzemelerin bulunduğu aracı tespit eden JASAT, çalıntı elektrik panosundan çıkan muayene fişiyle gerçeği ortaya çıkardı. Hastaneden kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, kamu kurumumdan yapılan hırsızlığı da aydınlattı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde sulama kanalında yapılan bir çok hırsızlık olayının ardından mağdur olan çiftçilerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı çalışmada 20 gün sonra şüpheli ve aracı tespit etti. JASAT dedektiflerince takibe alınan araç durdurularak Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Araç içerisinde yapılan aramada jeneratör, su pompası, elektrik panosu gibi birçok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme bulundu. Malzemelerin kendisine ait olduğunu beyan eden şüpheli Ferhat A. (32), hırsızlık malı olduğunu kabul etmedi. Elektrik panosu içinde bir adet çamurlu Uşak Ağız ve Dış sağlığı Hastanesi'nden alınan muayene fişi bulan dedektifler, hastane ile görüşüp müştekiyi tespit etti.

Yapılan görüşmede Uşak Ulubey Belediyesinde memur olan kişi çalınan malzemelerin belediyelerine ait su deposundan çalındığını söylemesi üzerine hastane muayene fişinden müşteki kamu kurumu tespit edilmiş oldu. Şüpheli hakkında hem Tavas sulama kanalı hırsızlığı hem de Uşak Ulubey Belediyesine ait depodan hırsızlık yapması nedeniyle adliyeye sevk edildi.