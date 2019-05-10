Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesi Medet Mahallesinde Yusuf B. idaresindeki 20 K 3979 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İbrahim Y.'nin kullandığı 20 SF 748 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü Yusuf B.'yi yaklaşık 20 dakikalık bir uğraş sonucu çıkardı. Kazada yaralanan iki sürücü ve bir kişi daha ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.