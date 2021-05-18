Kamyonetin çarpması sonucu araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de tali yoldan ana yola çıkan otomobile kamyonetin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralı bir şekilde atlattı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Denizli-Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan ana yola Mustafa Çelik idaresindeki 20 UH 783 plakalı otomobile Ramazan Ulutürk kontrolündeki 35 AE 1148 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik aracın ön camından fırlarken, kamyonet ise yan yatarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Mustafa Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ulutürk'ü ise yaralı bir şekilde Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası Çelik'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan araç trafiğini polis ekipleri yan yoldan geçişini sağlarken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.