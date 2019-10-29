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Kamyonette 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli’de polis düzenlediği operasyonda arama yaptıkları bir depo ve kamyonette 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Denizli'de polis düzenlediği operasyonda arama yaptıkları bir depo ve kamyonette 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren KOM ekipleri bir depoya baskın düzenledi. Baskında depoda ve olay yerinde bulunan kamyonette yapılan aramalarda 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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