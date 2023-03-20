Kan bağışçıları madalya ile ödüllendirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Türk Kızılay'ı 10 kez kan bağışı yapanları bronz madalya ve berat belgesi ile ödüllendirdi.

Çameli ilçesinde, Denizli Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyada toplam 80 ünite kan toplandı. Türk Kızılay Kan Merkez görevlileri kampanyada kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti. İlçe merkezindeki vatandaşların kan bağışına ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, 80 ünite kan bağışı sağlandığını ve bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtardığını vurguladı. Vatandaşlar da kan bağışı kampanyasında görev alan personelin gayretlerini takdir etti.

Çameli ilçesinde 15 kez kan veren Ramazan Arslan'a ve kentte 30 kişiye örnek davranışları nedeniyle Türk Kızılayı tarafından hazırlanan bronz madalya ve berat belgeleri yetkililer tarafından verildi.