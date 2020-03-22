Kandilde üç bakkaldaki yaklaşık 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir hayırsever, Miraç Kandili'nde üç mahalle bakkalındaki toplam 7 bin TL tutarındaki veresiye borcunu ödedi.

Çivril ilçesinde Hamam ve Kızılcasöğüt mahallelerindeki üç bakkala giden bir hayırsever, veresiye defterlerinde borcu bulunan ve ödemekte zorlanan vatandaşların yaklaşık 7 bin TL'yi bulan borçlarını ödedi. Eski bir geleneğin tekrar yaşatılmasından dolayı duygulandığını belirten bakkal esnafı Ahmet Şankaynağı, "Bakkalıma bir arkadaş geldi. 'Mahallede durumu kötü olan ve veresiye alışveriş yapan, borcunu ödeyemeyen var mı?' diye sordu, ben de muhit itibarıyla genellikle yaşlı ve yalnız insanların olduğunu, bazılarının borçlarını ödemekte zorlandığını söyledim. Defterden kendi belirlediği isimlerin borçlarını ödedi. Miraç Kandili olduğu için hayır yaptığını söyleyip gitti” dedi.

“Kandil dolayısıyla bunu tekrar yaşadık”

Veresiye defter borcu ödemenin eski bir gelenek olduğunu belirten Şankaynağı, şunları söyledi:

“Aslında yapılan eski bir gelenek. Eskiden buna zimem defteri denirdi. Hayırseverler durumu olmayanların borçlarını öderdi. Kandil dolayısıyla bunu tekrar yaşattık. Yapandan Allah razı olsun.”

Kızılcasöğüt Mahallesi'nde bakkal esnafı olan Rıfat Nalçacı ise, hayırseverin kendi dükkanında da veresiye defterinde borcu olan vatandaşların borçlarını ödediğini kaydetti.