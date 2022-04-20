Kanser tarama tırında yüzlerce kişiye teşhis konuldu

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün kanserle yürüttüğü mücadelede vatandaşların, kanser taramalarını gerçekleştiren Mobil Kanser Tarama aracı sayesinde, erken teşhis imkanı buluyor. Mobil Kanser Tarama araçı, ilçe genelinde tarama çalışmalarına devam ediyor.

Hayırseverler tarafından alınan ve gerekli tıbbi donanımı Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanan Mobil Kanser tarama Tırı Denizli'deki faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Tavas, Çameli, Çardak ve Kale'de taramalar gerçekleştiren Mobil Kanser Tarama Tırının yeni durağı Beyağaç oldu. İlçede meme ve serviks kanseri taramaları yapılacak.

“Tırla birlikte sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kanser taramalarının zamanında yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Kanser erken tanı konursa tedavisi olan, geç kalındığında ise zor bir süreci içinde barındıran hiç kuşkusuz günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. İlimizde de kanser sıklığı ve ölümlerin azaltılması, kanser gelişim sürecinin henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede tespit edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Mobil Kanser Tarama Tırımız önemli bir görevi yürütüyor. Özellikle kırsal bölgede yaşayıp kanser taramalarına ulaşımda sıkıntı yaşayan bayanlarımıza Mobil Kanser Tarama Tırında meme ve serviks kanseri taramalarını yapıyoruz. Mobil Kanser Tarama Tırımızda bugüne kadar Tavas, Çameli, Çardak ve Kale ilçelerimizde 5 Bin 53 mamografi çekimi yapıldı ve 226 kadın ileri teşhis merkezine yönlendirilmek üzere sevk edildi. Yine 719 kadına serviks kanser taraması yapılarak 16'sı ileri teşhis merkezine yönlendirildi. Şimdi de Beyağaç ilçemizde taramalarımızı gerçekleştireceğiz. Beyağaç'ta yaşayan kadınlarımızı kanserle yürüttüğümüz mücadelede bize destek olmaya ve taramalarını yaptırmaya bekliyoruz” dedi.